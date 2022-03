Explosion à Carling : Un an avec sursis pour l'ancien directeur

CARLING - L'ex-directeur de l'usine Total Petrochemicals France de Carling, en Moselle, écope d'un an de prison avec sursis pour sa responsabilité lors d'une explosion mortelle.

Le tribunal correctionnel de Sarreguemines a condamné lundi la société Total Petrochemicals France (TPF) à 200 000 euros d'amende et l'ancien directeur, Claude Lebeau, à un an de prison avec sursis et à 20 000 euros d'amende pour leur responsabilité dans la mort de deux employés en 2009 lors d'une explosion mortelle.