Au Luxembourg : Un an de répit pour les salariés de TotalEnergies, et après?

Mi-mars, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. TotalEnergies va s'associer avec le groupe de distribution canadien Couche-tard pour gérér les 619 stations de ses réseaux belges et luxembourgeois. La transaction (TotalEnergies 40% et Couche-Tard 60%) est espérée d'ici la fin 2023. Encore flou, l'accord destiné à «maximiser les ventes hors carburants pétroliers» n'a pas tardé à faire trembler les syndicats en Belgique. Et au Luxembourg? Quel impact aura-t-il sur les 470 personnes qui travaillent en stations (45) et les 65 au siège? Comme en Belgique, les garanties s'arrêtent fin 2024.

«Couche-Tard s’engage à maintenir les effectifs et les droits des salariés transférés pendant une durée d’au moins un an après la cession de ces activités», indique à «L'essentiel» TotalEnergies Luxembourg qui rappelle que «le réseau restera à la marque TotalEnergies aussi longtemps qu’ils continueront d’être approvisionnés en carburants par la compagnie, durant au moins cinq ans». L’opération «n’entrainera aucune modification dans la situation juridique de l’employeur», précise le groupe. «Les salariés des entités cédées resteront salariés de celles-ci. Idem pour les salariés des filiales des entités luxembourgeoises cédées».

«Garantie des salaires jusqu’au 31 décembre 2024»

«En conséquence, ajoute Total Luxembourg, l’ensemble des contrats de travail en cours à la date de cession se poursuivra sans modification de leurs dispositions, notamment ancienneté et rémunération. (...) L’ensemble composé de la convention collective, des accords d’entreprises et d’établissements, usages et engagements unilatéraux applicables au sein des entités nouvellement créées et des filiales concernées se poursuivra sans modification». Pendant un an en tout cas. «La nouvelle convention collective signée fin décembre 2022 offre une garantie des salaires jusqu’au 31 décembre 2024», analysait Ricardo Ribeiro, secrétaire syndical adjoint au LCGB.

Mais ensuite? «Je ne dispose pas de plus d’informations pour le moment, mais le plus important est que les salaires sont garantis. Il n’y a rien d’inquiétant pour le moment», ajoutait le syndicat. Reste que Couche-Tard n'a pas prévu communiquer sur ses plans à moyen terme. Ce que TotalEnergies justifie par le fait que l'accord reste soumis «au processus de consultation d’instances représentatives du personnel et à l’obtention des autorisations requises des autorités de la concurrence».