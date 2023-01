Japon : Un ancien champion trouve la mort dans une avalanche

Deux hommes qui voyageaient avec lui ont posté sur Instagram des messages indiquant qu’il avait été tué dans l’avalanche. Le journal a précisé qu’il se trouvait avec un autre skieur professionnel, Adam U, et le photographe principal de la publication, Grant Gunderson. Dimanche «mon pire cauchemar» s’est produit, a écrit ce dernier dans un post Instagram lundi. Il a raconté qu’une avalanche avait été déclenchée par un autre skieur et que Kyle Smaine avait «été projeté 50 mètres plus loin par le souffle d’air, enseveli et tué».