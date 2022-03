E. coli dans des pizzas en France : Un ancien employé de Buitoni témoigne: «Il y avait des mégots dans des bacs de sauce»

Un ancien employé décrit les conditions d’hygiène catastrophiques dans l’usine Buitoni où il a travaillé pendant 18 mois. Au moment où la marque est en pleine tempête.

Buitoni est en pleine tempête après que les autorités sanitaires françaises ont établi un lien entre l’intoxication alimentaire grave de dizaines d’enfants et des pizzas surgelées de la marque. Après le témoignage poignant de la mère d’un petit garçon contaminé par la bactérie E. coli, un ancien employé dresse un tableau effrayant des conditions d’hygiène dans l’usine où sont fabriqués les produits en question. Cet ex-salarié, qui a travaillé pendant 18 mois dans la fabrique de Caudry (nord), n’est pas surpris par la tournure prise par les événements.

Cet homme évoque des «champignons au mur», des «vers sur les tapis où passent les pizzas» et une «peinture» qui s’écaillait dans les locaux. «Il y avait des bouts de nourriture qui restaient à certains endroits pendant plusieurs jours, plusieurs semaines», explique l’ancien employé à RMC. L’homme se souvient notamment de bacs de rattrapage de sauce à l’intérieur desquels il a trouvé des «mégots de cigarette». «Là où la farine est envoyée sur les tapis, pour que la pâte ne colle pas, il y avait des vers de farine», témoigne-t-il.

L’ex-salarié affirme que la plupart des employés ne se lavaient pas les mains quand ils sortaient des toilettes. «Il y avait une contamination croisée qui était claire. Ça m’étonne qu’il n’y ait pas eu d’accident avant», ajoute cet homme. Alerté par ce manque d’hygiène et catastrophé par le gaspillage alimentaire, le Français a essayé d’alerter sa direction. En vain. «Pendant 18 mois j’en ai parlé, on me disait que j’avais raison, qu’ils allaient voir que ça, que ça allait changer (…) mais il n’y a eu aucun changement», dénonce l’ancien employé.