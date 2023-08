Un ancien frontalier en mode sportif dans «La Carte aux Trésors»

99%MEDIAS / France 3

Alain de Verny (Moselle) sera ce mercredi soir dans «La Carte aux Trésors» présentée par Cyril Féraud sur France 3. «C'est ma femme qui me parlait souvent de cette émission, que je regardais à l'époque de Philippe de Dieuleveut. C'est le genre d'émissions que j'adore avec un côté à la fois dynamique et sportif», explique celui qui a travaillé 20 ans dans une société d'informatique bancaire suisse au Luxembourg.

Alain, de l'équipe bleue, affronte Roseline de l'équipe rouge. Autour de Colmar, ils doivent résoudre des énigmes pour découvrir la rose des vents, aller jusqu'au trésor et empocher les 5 000 euros. «C'est une aventure humaine, car on a besoin des gens pour résoudre les énigmes, raconte-t-il. Dès qu'on sort de l'hélicoptère, il faut courir partout pour trouver des indices, rencontrer des gens, les interroger».

Alain (en bleu) affronte Roseline (en rouge) dans les environs de Colmar. 99%MEDIAS / France 3

«Cyril Féraud est adorable, d'une bienveillance totale»

Voler en hélicoptère «c'était une première pour moi et c'est ce que j'ai préféré. On dit au pilote où on veut aller et il nous y dépose. La difficulté était de faire le bon choix, ça n'a pas toujours été mon cas», reconnaît le Mosellan de 62 ans.

Malgré tout, le tournage «s'est très bien passé. Cyril Féraud est une personne adorable, d'une bienveillance totale avec qui j'ai passé de bons moments. Avec Roseline, ça marchait bien aussi, on était adversaire et quand on entendait "moteur" on y allait. On avait vraiment l'envie d'aller au bout. Entre les prises, on discutait bien. C'est quelqu'un avec qui j'ai gardé contact».

Sur le tournage, «on est vraiment coupés de la réalité»

Sur le tournage «tout est fait pour que les candidats soient bien. On est vraiment hors du temps». Pas de téléphone, ni d'accès Internet, de télévision dans la chambre de l'hôtel. «On est vraiment coupés de la réalité pendant plusieurs jours. Et toute l'équipe de la production est à votre disposition pour que tout se passe le mieux possible».