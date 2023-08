Fraude: Un ancien joueur arnaque la NBA et il finit en prison

L’ancien joueur de New Jersey et de Houston, âgé de 36 ans, avait plaidé coupable en août 2022. «Williams s’est non seulement rempli les poches grâce à la fraude et à la tromperie mais il a aussi volé l’identité d’autres personnes et menacé un témoin afin de mener ses activités criminelles», a déclaré le procureur Damian Williams dans un communiqué.