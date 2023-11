Un ancien joueur de Lyon atteint d'un cancer à 40 ans

De l'humour, de l'espoir et surtout beaucoup de courage. Bryan Bergougnoux, ancien joueur de l'OL et actuel entraîneur de Thonon-Evian Grand Genève (No 2, quatrième division), s'est confié sur la maladie qui le frappe dans les colonnes de L'Équipe.

Atteint d'un cancer de la parotide, l'ex-footballeur, âgé de 40 ans, a notamment subi une ablation d'une glande salivaire et souffre d'une paralysie du visage. «On n'est pas très beau mais bon, on ne l'était déjà pas et on n'est pas là pour l'être», a-t-il ironisé pour tenter de dédramatiser sa situation. Il explique ne pas avoir de douleurs physiques, mais un traitement par chimiothérapie et/ou radiothérapie pourrait suivre.