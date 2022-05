Plus de 10 millions d'euros : Un ancien joueur de Nancy escroqué par son entourage

Yohan Mollo, qui a joué entre autres à Nancy, Saint-Étienne et au Zénith Saint-Pétersbourg, témoigne après avoir découvert qu’il s’était fait escroquer par ses agents.

Yohan Mollo, alors qu’il portait les couleurs de Saint-Étienne en Ligue 1. AFP

Dans le milieu du football professionnel, l’argent coule à flots. Il fait le bonheur des uns et le malheur des autres, pour peu que les athlètes soient mal entourés. C’est exactement ce qui est arrivé à Yohan Mollo (32 ans). Lors d’un entretien accordé à Carré, un média d’interview de footballeurs, le Français a raconté une histoire tragique, la sienne. L’ancien attaquant de Nancy, Saint-Étienne, Monaco ou du Zénith Saint-Pétersbourg, explique avoir été escroqué à hauteur de 10 à 16 millions d’euros. «Je reproche ces faits à mes deux ex-agents. Je me suis fait manipuler par une bande organisée durant toute ma carrière, car j’ai travaillé tout le temps avec les mêmes personnes.»

L’attaquant poursuit: «Je suis parti de chez moi à 14 ans, avec des ambitions et des rêves. Je me suis battu, car je savais que dans le monde du football il y a des féroces et seuls les plus forts survivent. En quelque sorte, j’ai réussi, mais j’ai aussi payé ma gloire au prix fort, car je me suis entouré de personnes toxiques.»

«Je me suis toujours dit que l’argent que je gagnais dans ma carrière allait me servir pour ma deuxième vie» Yohan Mollo

Comment est-il possible de se faire plumer de la sorte, perdre des sommes aussi faramineuses? Yohan Mollo raconte le mécanisme de cette arnaque: «Je me suis toujours dit que l’argent que je gagnais dans ma carrière allait me servir pour ma deuxième vie. Très tôt, j’ai investi tout ce que je gagnais dans une assurance vie. On m’a dit que cet argent allait fructifier jusqu’à la fin de ma carrière, mais que je ne pourrais pas le toucher avant neuf ans.» Tous les 31 décembre, le footballeur a reçu des justificatifs de ce qu’il avait gagné.

«Mais il s’est avéré que c’était des faux. La personne de l’assurance qui m’a conseillé était de mèche avec mes agents. C’est pour cela que je parle de bande organisée. J’ai découvert qu’il y avait des montages de dossiers sur lequel ce n’était pas mon vrai numéro de téléphone et une fausse adresse mail.» Les arnaqueurs ont produit des attestations d’hébergement, des prêts à la consommation ont été contractés au nom de Yohan Mollo. «Mes agents avaient les codes d’accès de mes comptes, de mes chéquiers.» L’un de ses agents - un Russe - lui avait fait signer une procuration. En un jour il a mis la main sur 500 000 euros.

Un procès en septembre

Le préjudice s’élève à 6 millions d’euros sur l’argent qui a transité par la France et à 10 millions d’euros sur les droits d’images du sportif. Aujourd’hui Yohan Mollo est ruiné. «Je suis interdit bancaire et je suis en procès avec les banques parce que je dois de l’argent de partout.» L’un des criminels a reconnu les faits. Dans un premier temps il a dit avoir volé 200 000 euros, puis la somme est montée à 400 000, à 800 000 et maintenant à 1,7 million. L’homme passera devant les tribunaux en septembre prochain.

«Je n’ai jamais eu un train de vie très élevé. J’avais un rêve pour ma famille, c’était de lui acheter une maison. Aujourd’hui ce qui m’énerve, qui me frustre, c’est que tout ce que j’ai fait dans ma vie ne m’a servi à rien. Parce qu’on m’a tout pris. Mon message auprès des joueurs? Arrêtez d’être cons, intéressez-vous à ce que vous faites», conclut le footballeur français.