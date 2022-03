Jeu de hasard : Un ancien ministre américain gagne à la loterie

Tom Vilsack, ministre de l'Agriculture sous Barack Obama, a remporté 150 000 dollars à la loterie américaine, grâce à quatre bons numéros sur cinq.

«Lorsque la cagnotte du Powerball atteint plus de 250 millions de dollars de temps en temps, je me dis "pourquoi pas?" J'ai le droit de rêver comme n'importe qui», a-t-il déclaré, selon un communiqué publié sur le site de la loterie. Son ticket, acheté dans un supermarché de la ville de Waukee, possédait quatre des cinq numéros gagnants du tirage du 22 janvier. Ce jour-là, la cagnotte totale atteignait 347 millions de dollars. L'ancien gouverneur de l'Iowa a affirmé qu'il avait oublié son ticket et qu'il n'avait pas pensé à regarder les résultats pendant plusieurs jours.

«Je sais que les chances que je gagne sont minimes et que l'argent est utilisé pour l'éducation, les vétérans ou revient au budget d'État pour les ressources naturelles ou les infrastructures, et à toutes les autres bonnes initiatives organisées par la loterie. Je me suis dit que c'était une bonne contribution», a-t-il ajouté. Tom Vilsack a déjà une idée bien précise de ce qu'il souhaite faire avec ces milliers de dollars tombés du ciel. Une église «en recevra une partie, je vais envoyer ce chèque dès aujourd'hui», a-t-il assuré. «Les enfants en recevront une partie aussi et le reste sera reversé à mon banquier», a-t-il poursuivi. L'ancien ministre, désormais président et PDG d'un lobby de producteurs de lait (U.S. Dairy Export Council), a expliqué avoir encore un important prêt hypothécaire à rembourser.