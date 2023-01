Kerry Condon: Un âne lui a volé la vedette dans son nouveau film

Dans l’univers Marvel, elle est la voix de F.R.I.D.A.Y., l’intelligence artificielle dans «Avengers», «Spiderman» et «Captain America». Loin des superhéros, Kerry Condon, 39 ans, est la star féminine des «Banshees d’Inisherin» (en salle depuis le 28 décembre 2022), qui raconte l’histoire d’une femme et de son frère qui vivent dans une petite île isolée après la mort de leurs parents. L'actrice irlandaise est nommée aux Golden Globes pour sa prestation.

Kerry Condon: Nous nous connaissons depuis une vingtaine d’années. Nous étions tous deux dans la série irlandaise «Ballykissangel» à la fin des années 1990, alors que nous étions deux débutants inconnus. C’est drôle, car nous n’avons jamais eu de scènes communes dans ce feuilleton quotidien populaire de la BBC. On s’est retrouvé quelques années plus tard, en 2003, dans le film «Intermission», quand il était devenu une jeune star. Colin n’a jamais pris la grosse tête. Il est toujours aussi simple, parle à tout le monde sur le plateau. Il est le premier à rendre service à un technicien ou à un assistant.

«Les Banshees d’Inisherin» oscille entre le rire et les larmes sans qu’on sache vraiment comment les parents de vos personnages sont morts. Est-ce complexe d’exprimer ça à l’écran?

J’ai expérimenté pour la première fois de ma vie la mort d’un être cher juste avant de démarrer ce tournage et ça m’a aidée à comprendre mon personnage. Ma chienne était l’amour de ma vie. Ça peut paraître stupide pour certaines personnes, mais pour moi qui n’ai pas d’enfant, elle était mon bébé. Quand nous avons tourné en pleine nature au milieu des animaux, je pouvais ressentir sa présence autour de moi. C’était une expérience très spirituelle, qui correspond à l’attitude de mon personnage dans ce film.

Les animaux et les panoramas irlandais sont aussi, d’une certaine manière, les stars du long métrage…

Et comment! L’âne Jenny nous a volé la vedette dans toutes les scènes où il était avec nous. Mais c’est mérité! (Rire.) Entre le veau, le cheval et toute cette nature brute, on ne pouvait qu’être fasciné par la beauté de ces coins d’Irlande.