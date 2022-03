Un animateur américain avoue ses infidélités en direct

David Letterman a reconnu dans son émission diffusée jeudi soir avoir eu des relation sexuelles avec des collègues et a expliqué qu'un maître-chanteur essayait de lui soutirer deux millions de dollars.

David Letterman, 62 ans, qui est marié, anime depuis 16 ans le "David Letterman Show", diffusé en fin de soirée sur CBS, et a remporté six Emmy awards, les récompenses de la télévision américaine. Ce type d'émission est extrêmement populaire aux États-Unis.

Le paquet contenait "du matériel prouvant que je faisais des choses affreuses" et une lettre réclamant 2 millions de dollars en échange du silence du maître-chanteur, qui menaçait d'écrire un livre et un scénario, a-t-il expliqué.

David Letterman, tour à tour nerveux et détendu, a expliqué qu'il avait raconté l'affaire à son avocat et au bureau du procureur de Manhattan, ce qui avait conduit à l'arrestation du maître-chanteur et à son propre témoignage devant un grand jury.