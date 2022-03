En Alsace : Un animateur soupçonné d'attouchements sur plusieurs enfants

LAMPERTHEIM – Un animateur périscolaire a été mis en examen jeudi pour des attouchements sur plusieurs enfants dont il avait la charge, a indiqué le parquet de Strasbourg.

Cet homme de 44 ans, marié et père de famille, a été mis en examen pour «agression sexuelle sur mineur de 15 ans» et, dans le cas d'une victime présumée, pour «corruption de mineur de 15 ans», a-t-on précisé. Au total, huit victimes présumées, dont la plus âgée avait 12 ans, ont été identifiées: sept fillettes et un garçon, selon la même source.