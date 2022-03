Au Luxembourg : Un appel au 112 toutes les deux minutes

LUXEMBOURG - Ce vendredi, ce sera la journée européenne du 112. L'occasion de rappeler l'importance du travail des 42 personnes qui se relaient pour répondre aux urgences.

L'année dernière, le Centre de secours d'urgences-112 (CSU-112) a traité très exactement 229 303 appels d'urgence, soit un toutes les deux minutes. Après ces appels, les pompiers ont mené 67 005 interventions sur l'année, soit 184 par jour ou une toutes les deux minutes. Pour gérer ces appels, et envoyer des pompiers sur le terrain, le CSU-112 dispose d'une équipe de 42 personnes, opérateurs, chefs de salle et officiers santé, qui se relaient 24h/24.

Leur travail sera mis en avant ce vendredi lors de la journée européenne du 112. À cette occasion, le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) partagera en direct et en temps réel sur Twitter ses interventions à travers le pays, afin de «sensibiliser le grand public au travail du CSU-112 et les actions menées par les milliers de pompiers volontaires et professionnels du pays».