Tremblement de terre : Un appel aux dons au Luxembourg pour l'Afghanistan

LUXEMBOURG/KABOUL – Caritas Luxembourg a lancé un appel aux dons mercredi pour les victimes du tremblement de Terre en Afghanistan. 10 000 euros ont déjà été débloqués.

Quant à l'aide humanitaire, «elle s'organise avec les partenaires dépêchés sur place». «Le nombre de personnes qui sont décédées augmente d’heure en heure, tout comme le nombre de personnes qui ont tout perdu», explique Caritas, qui gère sur place huit petits hôpitaux de campagne et et un plus grand hôpital de ville, avec trois organisations allemandes et un partenaire local.