Sécurité routière au Luxembourg: Un appel pour imposer les 30 km/h en ville et le casque à vélo

«Ce sont des mesures applicables rapidement et qui peuvent faire l'objet d'une acceptation importante», insiste Paul Hammelmann, président de la Sécurité routière. Encore loin de faire consensus, le taux zéro d'alcool ne figure pas, en revanche, parmi les revendications que l'ASBL présente ce vendredi dans l'optique de peser sur les débats lors des élections communales et législatives. Un programme «élaboré de manière collective» avec les différents acteurs du conseil d'administration, et que tous les partis et le Syvicol vont bientôt recevoir. Tour d'horizon: