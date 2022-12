En Allemagne : Un aquarium géant éclate dans un hôtel à Berlin

Un aquarium géant, haut d’une quinzaine de mètres et situé dans la cour d’un hôtel prestigieux de Berlin, a explosé vendredi, déversant plus d’un million de litres d’eau, des poissons et faisant deux blessés.

Un aquarium géant, haut d’une quinzaine de mètres et situé dans la cour d’un hôtel prestigieux de Berlin, a éclaté vendredi, déversant plus d’un million de litres d’eau, des poissons et faisant deux blessés, ont annoncé vendredi la police et les pompiers. L’AquaDom se présente sur son site internet comme «le plus grand aquarium cylindrique au monde». Ses parois de verre ont éclaté, pour des raisons encore indéterminées, vers 5h50 locales (4h50 GMT), selon les mêmes sources. En plus d’avoir causé des «dommages marins incroyables», l’incident a fait deux blessés, atteints par des éclats, qui ont été transportés à l’hôpital.

L’aquarium de forme cylindrique, situé dans le foyer de l’hôtel Radisson Blu, contenait plus d’un million de litres d’eau et environ 1.500 poissons tropicaux. «L’eau et les poissons se sont répandus au rez-de-chaussée» et l’hôtel a été évacué, a indiqué un porte-parole des pompiers à l’ AFP. Une centaine de forces de secours étaient sur place. La police utilisait des chiens pour retrouver éventuellement des personnes sous les débris.

L’aquarium n’a pas été victime d’une simple fissure, «il a éclaté», a précisé le porte-parole. La police a fermé en partie à la circulation la rue adjacente Karl-Liebknecht, une grande artère du centre de Berlin, en raison d’une «extrême quantité d’eau sur la route», a précisé la compagnie de transports de la capitale sur son compte Twitter. Des photos et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, envoyées apparemment par des résidents de l’hôtel, montraient l’aquarium détruit en grande partie, avec de gros débris de verre éparpillés et de l’eau qui continuait de s’écouler.

«Nous avons entendu un bruit de craquement qui nous a réveillés», selon un témoin, M. Christian, cité par le journal Bild. «Mon épouse m’a dit que quelque chose avait volé devant la fenêtre. J’ai été voir et l’aquarium, qui était encore là la veille (...), s’était effondré». L’aquarium, qui faisait partie du complexe Sea Life, était équipé d’un ascenseur en verre permettant aux visiteurs d’observer la vie maritime de l’intérieur. Selon Bild, l’explosion aurait été provoquée par de l’usure de matériel. L’AquaDom avait pourtant été rouvert l’été dernier après une longue et coûteuse rénovation de 2,5 millions d’euros, rappelle le journal.