Vents violents : Un arbre est tombé sur l'A30 près de Hayange

HAYANGE - Le trafic sur l'A30 était très compliqué, ce mardi soir, après qu'un arbre est tombé sur la chaussée, dans le sens Longwy-Metz. Deux personnes ont été blessées.

Le trafic entre le Pays-Haut et l'agglomération messine était fortement perturbé ce mardi soir: aux alentours de 17h20, les rafales de vent ont fait tomber un arbre sur la chaussée non loin de la sortie de Sérémange-Erzange, au niveau de Hayange. L'arbre s'est abattu sur une voiture qui passait, les deux passagers ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital Bel-Air de Thionville pour passer des examens de contrôle.