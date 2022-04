En France : Un arbre tombe sur un bébé de 4 mois et sa maman

Une femme d'une trentaine d'années et son nourrisson de quatre mois ont été grièvement blessés par une chute d'arbre cassé samedi après-midi dans un parc de Lyon, où le vent soufflait, a-t-on appris auprès de la mairie et de la préfecture. La mère était assise sur un banc, son bébé dans les bras, quand un arbre s'est en partie cassé et leur est tombé dessus. La mère a été touchée au bassin et le bébé à la tête. Tous deux ont été hospitalisés en «urgence absolue» mais leurs jours ne sont pas en danger, a précisé une porte-parole de la mairie.