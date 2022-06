Polémique: Un artiste luxembourgeois récompensé a-t-il plagié une artiste chinoise?

La Biennale d'art contemporain de Strassen (la 11e édition se tient en ce moment) a largement dépassé les frontières du pays. Et pour cause, la photographe et artiste chinoise Jingna Zhang accuse le Luxembourgeois Jeff Dieschburg, étudiant récompensé d'un prix d'encouragement, d'avoir plagié son travail. Sur les réseaux sociaux, celle qui travaille entre New York et Seattle s'est exprimée en postant la photo de son travail, qui date de 2017, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui exposé à la commune de Strassen depuis le 20 mai.