À Lisbonne: Un artiste portugais critique le financement public de la visite du pape

L'intervention délibérément provocatrice intitulée «Marche de la honte» a été réalisée vendredi pour critiquer le fait qu'un État laïc dépense de l'argent pour «sponsoriser la tournée de la multinationale italienne» alors que de «nombreuses personnes luttent pour conserver leur logement, leur emploi et leur dignité», a expliqué l'artiste sur les réseaux sociaux.

«Je suis très content du résultat car on a réussi à faire du bruit autour d'un vrai problème», a ensuite confié Artur Bordalo à l'AFP depuis son studio à Lisbonne, où il a ramené le tapis d'une vingtaine de mètres de longueur. «Je me sens victime d'une injustice en tant que citoyen, comme beaucoup d'entre nous. En tant qu'artiste, j'ai la possibilité de transmettre cela et de donner ma voix aux personnes qui partagent cette même frustration et tristesse», a ajouté l'artiste plasticien de 35 ans qui avait été invité par la commune de Differdange fin 2022 pour accoucher d’un de ses «Big Trash Animals» dans la cour du 1535°.

Artur Bordalo. AFP

La capitale portugaise se prépare à accueillir un million de jeunes catholiques venus du monde entier pour participer aux JMJ avec le pape, qui s'y rendra du 2 au 6 août. La question du financement public de ce rassemblement, en particulier la construction de l'autel-podium sur le site d'une ancienne décharge en bordure du fleuve Tage située dans la banlieue nord-ouest de Lisbonne, avait déjà suscité une vive polémique en début d'année.

AFP

L'Église portugaise avait alors été contrainte de revoir son projet à la baisse et le coût de l'autel est passé de 4,2 à un peu moins de trois millions d'euros. Au total, la facture de cet cette grande fête catholique est estimée à quelque 160 millions d'euros, dont environ la moitié est prise en charge par l’Église, le reste est financé par le gouvernement et les trois mairies concernées - Lisbonne, Loures et Oeiras .

«Ça va être fantastique pour Lisbonne et le Portugal!»

D'après une étude commandée par les organisateurs et réalisé par le cabinet PwC avec l'Institut supérieur d'économie et gestion (ISEG) de l'Université de Lisbonne, l'événement aura des retombées économiques estimées entre «411 et 564 millions d'euros».

Les commerçants de la région de Lisbonne comptent sur l'afflux de pèlerins pour doper leurs chiffres d'affaires. «On attend beaucoup de cet événement, ça va être fantastique pour Lisbonne et le Portugal!», se réjouit Fernando Santos, 49 ans, gérant d'une pâtisserie lisboète qui vend des biscuits décorés d'une photo du pape comestible.