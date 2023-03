Espace : Un astéroïde géant va dangereusement s’approcher de la Terre en 2046

Il a la taille d’une piscine olympique et répond au doux nom de «2023 DW». Cet astéroïde, qui a été dernièrement repéré par la Nasa, a une probabilité «non nulle» d’entrer en collision avec la Terre. Mais ce n’est pas pour demain. Selon les scientifiques, l’énorme rocher passera dans tous les cas près de notre planète… en 2046. Et s’il devait nous percuter, les premiers calculs estiment qu’il devrait le faire le 14 février, avance le magazine Futura , citant des scientifiques.

«C’est dans longtemps. On a le temps de vivre d’ici là», a témoigné un homme interrogé par TF1. Le média français précise qu’il pourrait détruire une ville de la taille de Lyon et que le risque d’impact est de 1 sur 625. C’est bien plus probable que de gagner au loto, dont la chance est estimée à 1 sur 19 millions. En ce qui concerne la possible zone d’impact, elle aurait de grandes chances de se produire dans l’océan Pacifique. Autant de précisions seront données afin que nous soyons au mieux préparés dans 23 ans.