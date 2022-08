Conquête spatiale: Un astronaute luxembourgeois? Ce n'est pas pour tout de suite…

L’Agence spatiale européenne fait une sélection pour de nouveaux astronautes. ESA/NASA

À l'heure où les États-Unis s'apprêtent à retourner sur la Lune, l'Agence spatiale européenne est à la recherche de nouveaux astronautes. Plusieurs phases de sélection ont eu lieu ces derniers mois et les heureux élus devraient être connus d'ici la fin de l'année 2022. Après la validation de 22 000 candidatures, «l'évaluation psychologique approfondie» de 400 candidats, dont des Luxembourgeois, s'est clôturée à Cologne en juin dernier.

«Dans le dernier appel de l'ESA pour devenir astronaute, il y avait un certain nombre de candidats luxembourgeois», confirme Franz Fayot, ministre de l'Économie. «Actuellement, on ne peut pas encore compter sur un Luxembourgeois qui se rendra dans la station spatiale internationale. Cela montre néanmoins qu'il y a un intérêt chez nous. Des Luxembourgeois veulent devenir astronautes et des Luxembourgeois veulent travailler dans ce secteur».

«Des voyages à titre privé? Un caprice...»

Que manque-t-il aux Luxembourgeois pour s'envoler un jour dans l'espace dans les dix, quinze prochaines années? «Envoyer un Luxembourgeois pour une telle mission, c'est tout à fait possible», positive le ministre Franz Fayot. «Il faut un bon mélange de compétences. L'entraînement physique est très poussé, mais il faut aussi des connaissances très exigeantes en physique et en mathématique. C'est du très haut niveau et la concurrence est très forte, mais je suis sûr qu'un jour on verra une ou un Luxembourgeois(e) dans l'espace».