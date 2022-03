Trois arrestations : Un attentat d'Al-Qaïda déjoué en Espagne

Trois membres d'Al-Qaïda ont été arrêtés en Espagne, soupçonnés de préparer un attentat, dans une importante enquête menée contre le réseau islamiste, a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur.

«Il y a des indices clairs que les hommes arrêtés pouvaient être en train de préparer des attentats en Espagne et/ou à l'étranger», a affirmé le ministre, Jorge Fernandez Diaz, lors d'une conférence de presse. Il s'agit de «l'une des plus importantes enquêtes menées jusqu'à aujourd'hui contre l'organisation terroriste Al-Qaïda au niveau international», a-t-il souligné. «Du matériel explosif», a ajouté le ministre, capable même de «détruire un autobus», a été découvert dans un appartement de La Linea de la Concepcion, une ville d'Andalousie proche de Gibraltar, dans le sud du pays, où l'un des trois hommes a été arrêté.

«Du matériel explosif particulièrement destructeur»

Deux des suspects, originaires «d'ex-républiques soviétiques», sont «des membres d'Al-Qaïda, des personnes extrêmement dangereuses», et ont été arrêtés mercredi dans la province de Cuidad Real, au sud de Madrid, a précisé M. Fernandez Diaz. L'un d'eux «est un cadre très important dans la structure d'Al-Qaïda au niveau international», a-t-il ajouté.

Selon la presse, il s'agit de deux Tchétchènes, ou d'un Russe et un Tchétchène. Tous deux ont été arrêtés alors qu'ils voyageaient à bord d'un autocar parti de Cadix, dans le sud de l'Espagne, qui se rendait à Irun, dans le nord, «avec l'intention présumée de se rendre en France». Le troisième suspect, arrêté mercredi également à La Linea de la Concepcion, est un logisticien du réseau, de nationalité turque, a-t-il dit. C'est à son domicile que les enquêteurs ont découvert «du matériel explosif particulièrement destructeur s'il est ajouté à des pièces métalliques».

Du matériel explosif mais pas de poison

Le ministre a en revanche «démenti» que le trio ait été en possession de poison, comme l'avait affirmé la presse. Il a refusé de confirmer des informations de presse qui faisaient état de leurs liens avec le groupe islamiste basé au Pakistan Lashkar-e-Taïba (LeT), accusé de l'attentat de Bombay, la capitale économique de l'Inde, en 2008, qui avait fait au total 166 morts et plus de 300 blessés. Tout comme il a refusé de confirmer qu'ils aient suivi un entraînement dans des camps jihadistes au Pakistan.