Pakistan : Un attentat suicide tue trois soldats et trois enfants

Un kamikaze s’est fait exploser au passage d’un véhicule militaire ce dimanche sur un marché de Miran Shah, rapporte l’armée pakistanaise.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a estimé dans un communiqué que les «meurtriers d’enfants innocents sont les ennemis de l’humanité et de l’islam». «Nous ne serons pas en paix tant que nous n’aurons pas pourchassé ces barbares et ceux qui les soutiennent», a-t-il ajouté.

Retour en force des talibans pakistanais

Groupe distinct des talibans afghans, mais mû par la même idéologie et une longue histoire commune, le TTP a mené d’innombrables attentats qui ont ensanglanté le Pakistan entre sa création, en 2007, et 2014. Affaibli ensuite par d’intenses opérations de l’armée, il est revenu en force depuis plus d’un an, obligeant Islamabad à ouvrir des négociations, accompagnées d’un cessez-le-feu, en fin d’année dernière pour la première fois depuis 2014, avec la médiation des talibans afghans.