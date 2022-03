Fait divers au Luxembourg : Un attirail inquiétant trouvé dans la Chiers

PÉTANGE - La police grand-ducale a dévoilé, mercredi, la photo de plusieurs couteaux, entre autres, découverts dans la rivière, lundi. Un individu aurait été aperçu sur place.

Quatorze couteaux, dont certains de cuisine et d'autres à baïonnette, mais aussi deux chargeurs de fusil et quatre poings américains ont été découverts, lundi, par la police luxembourgeoise au bord de la Chiers, du côté de Pétange. Un individu, toujours non identifié, a pu se débarrasser là de tout cet inquiétant attirail, auquel il faut aussi ajouter une petite balance, un compas et même des menottes.