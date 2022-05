Contrôle routier au Luxembourg: Le radar a flashé toutes les dix secondes pendant 1h30

Mais la vitesse n'était pas la seule mise en cause. Pendant 1h30, 16 conducteurs ont été arrêtés pour utilisation du téléphone au volant et six autres n'avaient pas attaché leur ceinture de sécurité. Un dernier ne disposait pas, dans son véhicule, du dispositif de sécurité obligatoire, en l'occurrence un triangle de signalisation et un gilet de sécurité.