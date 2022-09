À Metz : Un automobiliste meurt dans une rixe au nunchaku

METZ – Un homme de 50 ans est mort dimanche, à l'hôpital, après une altercation survenue dans le quartier de Metz-Vallières, deux jours plus tôt.

Un homme est décédé dimanche, suite à une altercation survenue dans le quartier de Metz-Vallières, deux jours plus tôt, rapporte Le Républicain Lorrain. Deux automobilistes, l'un âgé de 50 ans et l'autre de 39 ans, s'étaient insultés et s'étaient battus, pour une raison inconnue. Le quinquagénaire aurait même utilisé un nunchaku durant l'affrontement, selon des témoins cités par notre confrère.