Un automobiliste s'est tué en heurtant une clôture près de Leudelange

La police grand-ducale a confirmé ce samedi matin à L'essentiel qu'un automobiliste a perdu la vie, suite à un accident qui a eu lieu vendredi, vers 21h30, sur le CR179 entre Leudelange et Cessange. L'homme, qui se trouvait seul à bord de son véhicule, a heurté une clôture en bois. Il a succombé à ses blessures immédiatement après l'accident, ont précisé les autorités.

Une ambulance, le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) et le Samu se sont rendus sur place pour porter assistance à la victime. Pour l'heure, on ne connaît pas les circonstances exactes de l'accident. Une enquête a été ouverte.