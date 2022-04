En Allemagne : Un automobiliste violent tasé par la police

MAYENCE - Un jeune homme de 19 ans a frappé un policier après avoir provoqué un accident, à Mayence. Les agents de police allemands ont dû utiliser un taser pour le maîtriser.

Dimanche, un automobiliste de 19 ans a agressé un agent de police après avoir percuté deux véhicules en stationnement à Mayence. Selon la police, l'individu était probablement sous l'influence de drogues au moment des faits. Ce dernier a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté les deux voitures garées.

Sous la violence du choc, sa voiture s'est retrouvée sur le toit. Légèrement blessé, le jeune homme a pu s'extraire de son véhicule. Mais alors qu'il se faisait soigner dans l'ambulance, il serait devenu de plus en plus agressif et aurait donné un coup de poing au visage d'un officier de police. Ce dernier a été légèrement blessé.