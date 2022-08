Argentine : Un autoportrait de Frida Kahlo exposé pour la première fois en 25 ans

«Diego y yo» de Frida Kahlo est à ce jour le tableau latino-américain le plus cher de l’histoire. Il sera visible à Buenos Aires à partir de vendredi.

L’exposition du Malba, présentée mercredi à la presse, propose plus de 240 œuvres, dont bon nombre n’avaient pas été exposées en public depuis près d’une trentaine d’années.

Un autoportrait emblématique de l’artiste mexicaine Frida Kahlo, à ce jour le tableau latino-américain le plus cher de l’histoire, est exposé pour la première fois depuis un quart de siècle dans un musée de Buenos Aires dont le fondateur l’a acquis.

«Diego y yo» (Diego et moi), réalisé par Frida Kahlo en 1949, avait été acquis en novembre pour 34,9 millions de dollars aux enchères à New York, pour la «Collection Eduardo F. Costantini», le chef d’entreprise et collectionneur argentin, fondateur du Musée des arts latino américains (Malba) de Buenos Aires.