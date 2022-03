Climat au Luxembourg : Un autre calcul pour les émissions de CO2?

LUXEMBOURG - Le député Paul Galles propose que le niveau d’émissions de gaz à effet de serre du Luxembourg soit calculé sous la forme d’un budget à respecter.

L’élu chrétien-social prône à la place un engagement «sous forme de budget», afin qu’il soit «envisagé sur la durée». Le pays se verrait accorder une quantité totale d’émissions sur plusieurs années, à ne pas dépasser. «Ce serait ensuite à l’industrie de s’organiser», poursuit-il. «Réduire à une date donnée, en l’occurrence 2030, sans tenir compte d’une trajectoire les années précédentes et suivantes n’est pas forcément pertinent», argumente Paul Galles. Il plaide aussi pour une méthode «qui inclut les initiatives qui capturent du CO2».

À la tribune, Carole Dieschbourg (Déi Gréng), ministre de l’Environnement, n’a pas proposé de revoir les objectifs. Mais elle a rappelé que le pays, «engagé à 100% dans l’accord de Paris», visait la neutralité climatique d’ici 2050. En attendant, «nous diminuons les émissions de manière constante». Pour ce faire, «un plan par secteur a été lancé», visant les industries et la construction, les transports, les bâtiments résidentiels et tertiaires, l’agriculture, ainsi que le traitement des déchets et des eaux usées.