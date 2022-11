Luxembourg: Un avant-goût des Jeux des petits Etats pour les judokas

À un peu moins de huit mois des Jeux des petits États d'Europe (JPEE), les judokas luxembourgeois vont avoir, samedi et dimanche, à La Coque, l'occasion de se jauger lors de la première édition des championnats de judo des petits États. Créée sous l'impulsion du Grand-Duché, qui avait déjà accueilli les championnats d'Europe juniors l'année passée, cette compétition U18 et Seniors regroupe tous les pays des JPEE, avec en plus les îles Féroé.