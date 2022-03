FMI : Un «avenir brillant» pour la zone euro

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, s'est déclarée convaincue jeudi que la zone euro maîtrisera la crise de la dette.

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, a souligné l'importance de réformes structurelles et d'une union bancaire. «Je pense qu'il y a un avenir brillant pour l'Europe et qu'il y a un avenir brillant pour la zone euro et pour l'euro», a-t-elle déclaré aux journalistes, à Vilnius. «Ceci repose sur la poursuite des réformes structurelles, le renforcement de l'architecture européenne avec en particulier le projet d'union bancaire», a-t-elle ajouté.