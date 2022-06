Scandale sanitaire : Un avertissement avait été émis dès 2020 sur les pizzas Buitoni

La Répression des fraudes, en France, avait pointé des «manquements» dès 2012 et adressé en 2020 un «avertissement» à Nestlé pour des problèmes d'hygiène dans l'usine Buitoni de Caudry (Nord).

La Répression des fraudes avait pointé des «manquements» dès 2012 et adressé en 2020 un «avertissement» à Nestlé lui demandant de résoudre les problèmes d'hygiène de l'usine Buitoni de Caudry (Nord), au cœur d'un récent scandale sanitaire, selon des rapports dont l' AFP a obtenu copie mercredi, confirmant une information du site Disclose. Dans des comptes-rendus d'inspection datés de 2012, 2014 et 2020, des agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Nord rattachée à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ont relevé des défauts d'entretien et de nettoyage dans plusieurs salles de l'usine de pizzas surgelées.