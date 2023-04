Au Luxembourg: Un avion cargo a connu un atterrissage très compliqué au Findel

«Un avion Cargolux a été impliqué dans un incident lors de l'atterrissage à l'aéroport du Findel samedi soir, a confirmé ce dimanche la compagnie aérienne cargo luxembourgeoise. Les pilotes ont interrompu leur première tentative d'atterrissage et ont effectué une remise des gaz. Lors de la deuxième tentative, ils ont atterri en toute sécurité. Il n'y a eu aucun blessé, ni l'équipage ni personne par terre».

L'avion a subi des dommages à la suite de la première tentative d'atterrissage avortée et restera au sol jusqu'à ce que toutes les inspections et les réparations nécessaires soient effectuées, ajoute Cargolux. Plusieurs images diffusées sur Twitter montrent des éraflures sous un des moteurs de l'avion. L'incident a été signalé à la Direction de l'aviation civile (DAC) et une enquête interne sur l'incident est également en cours conformément aux procédures de l'entreprise, complète la compagnie.