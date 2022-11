En Tanzanie : Un avion de ligne est tombé dans le lac Victoria

Precision Air, qui est la plus grande compagnie aérienne privée de Tanzanie, a publié une brève déclaration confirmant l'accident. «L'équipe de secours a été dépêchée sur les lieux et plus d'informations seront publiées dans deux heures», a indiqué la compagnie aérienne. L'accident survient cinq ans après la mort de 11 personnes lorsqu'un avion appartenant à une société de safari s'était écrasé dans le nord de la Tanzanie.