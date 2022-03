Grande Région/Allemagne : Un avion déverse 80 tonnes de kérosène non loin du Luxembourg

TREVES - Un Boeing 747, qui devait relier la Belgique à la Chine, a pulvérisé une énorme quantité de kérosène au dessus de la forêt en Rhénanie-Palatinat.

En raison de problèmes techniques, un avion-cargo a déversé 80 tonnes de kérosène au-dessus de la forêt en Rhénanie-Palatinat, région allemande frontalière du Luxembourg. Selon l'Office fédéral de l'aviation civile (LBA) à Braunschweig, l'avion se trouvait à une altitude d'environ six kilomètres, survolant la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, lorsque le capitaine de l'avion civil a dû déclencher le «largage rapide de carburant» («Fuel Dumping»). Une telle quantité de kérosène n'avait plus été pulvérisée au-dessus de l'Allemagne depuis plus de trois ans lors d'une telle manœuvre.