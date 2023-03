À Cuba : Un avion heurte des oiseaux, de la fumée apparaît dans la cabine

Un avion a atterri d'urgence à La Havane, dimanche, et les passagers l'ont évacué par les toboggans après une collision avec des oiseaux et l'apparition de fumée dans la cabine, ont annoncé les autorités cubaines et la compagnie aérienne. Selon la Corporation de l'aviation cubaine (Cacsa), qui gère le secteur de l'aviation à Cuba, l'incident s'est produit à 12h05 (17h05 GMT) peu après le décollage du Boeing 737 de la compagnie américaine Southwest Airlines à destination de Fort Lauderdale, en Floride (sud-est des Etats-Unis).