Au Findel : Un avion Luxair a dû atterrir après une crevaison

LUXEMBOURG – Un des trains d'atterrissage d'un avion qui devait relier ce dimanche Luxembourg à Paris a crevé. L’appareil a survolé le Grand-Duché pendant quelques minutes, avant d’atterrir à nouveau au Findel.

«Un des trains d’atterrissage a subi une crevaison», note Luxair. Michaël faisait partie des passagers. «Contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, notamment à cause des films, personne n'a crié ou paniqué, témoigne-t-il. Évidemment voir le personnel et le commandant de bord venir directement au hublot constater le dégât nous a intrigué. Mais tout de suite le personnel a communiqué sur le fait qu'il restait encore une roue et que cela devrait bien se passer».