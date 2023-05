Un avion militaire s'écrase sur une maison, le pilote s'éjecte, deux morts

Deux personnes sont mortes, victimes du crash d'un avion militaire indien MiG-21 sur leur maison, lundi dans l'ouest de l'Inde, a déclaré la police. «Le pilote a été secouru sain et sauf. Le MiG s'est écrasé sur une maison. Deux personnes sont mortes. Trois personnes ont été blessées», a déclaré Sudhir Chaudhary, officier de police, après l'accident survenu dans l'Etat du Rajasthan (ouest).

L'armée de l'air indienne (IAF) a confirmé l'accident et l'éjection du pilote. «Un MiG-21 de l'IAF s'est écrasé près de Suratgarh lors d'une sortie d'entraînement de routine aujourd'hui ce matin (lundi)», a indiqué l'IAF sur Twitter. «Le pilote s'est éjecté sain et sauf, avec des blessures mineures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident».