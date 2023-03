Tensions avec la Chine : Un avion philippin rempli des journalistes sommé de partir «immédiatement»

Un avion des garde-côtes philippins volait au-dessus des îles Spratleys jeudi, en mer de Chine méridionale contestée, quand un bateau chinois lui a demandé de quitter les lieux.

AFP

Un avion des garde-côtes philippins transportant des journalistes volait au-dessus des îles Spratleys jeudi, en mer de Chine méridionale contestée, quand un bateau chinois a ordonné d'une voix sévère: «Partez immédiatement».

Cet incident dans ces eaux, disputées par les deux pays, survient après que Manille a accusé mi-février un navire chinois d'avoir pointé un «laser» militaire sur ses garde-côtes, à une vingtaine de kilomètres de l'atoll Second Thomas occupé par des soldats philippins. L'AFP était l'un des médias présents à bord de l'avion qui a survolé jeudi une partie des dizaines d'îles et de récifs dont les Philippines, la Chine et d'autres pays revendiquent la souveraineté.

Harcèlement

L'ordre de partir a été donné 1 000 mètres plus bas par un opérateur radio à bord d'un bateau des garde-côtes chinois, l'un des dizaines de vaisseaux observés dans ces eaux. Les contentieux en mer de Chine méridionale ne sont pas rares. Pékin revendique la quasi-totalité de cette mer, y compris les îles Spratleys, faisant fi d'un jugement international selon lequel ses prétentions n'ont pas de fondement légal.

Ainsi la Chine a-t-elle réaménagé et militarisé, ces dix dernières années, des milliers d'hectares de récifs de l'archipel où ont poussé pistes d'atterrissage, ports et systèmes radar. Des centaines de navires des garde-côtes et vaisseaux de l'armée cinglent en essaim dans la zone, en harcelant voire en attaquant les pêcheurs et les autres bateaux.

«Menace à la sécurité»

Ils tentent aussi, comme jeudi, de faire partir les avions étrangers de l'espace aérien au-dessus de cette partie de la mer. «Vous avez pénétré (dans les eaux bordant) un récif chinois et constituez une menace à la sécurité. Pour éviter tout malentendu, partez immédiatement», a dit l'opérateur radio chinois, dans l'un des sept avertissements lancés aussi en anglais à l'avion des garde-côtes philippins.

Le pilote a rétorqué que l'appareil survolait le territoire des Philippines, plus précisément une île et un banc de sable occupés par Manille. Durant les quatre heures de vol, des garde-côtes philippins ont recensé près de 20 navires chinois dans les eaux entourant quelques-uns des neuf îles et récifs occupés par les Philippines.