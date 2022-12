Luxembourg Air Rescue : Un avion pour aller secourir, sans escale, un résident luxembourgeois jusqu'à 7 400 km

L'appareil a coûté 16 millions d'euros et permet de s'adapter à des transports de plus en plus lointains.

Luxembourg Air Rescue (LAR) a présenté, jeudi au Findel, son premier jet-ambulance long-courrier, un Bombardier Challenger 605. L'appareil a coûté 16 millions d'euros et permet de s'adapter à des transports de plus en plus lointains. Grâce à une autonomie de 7 400km, il peut par exemple voler sans escale - ce qui facilite les soins - jusqu'au sud du Sahara africain, en Asie centrale ou même à l'est du Canada. «La quasi-totalité des destinations encore plus éloignées sont accessibles avec une seule escale de ravitaillement», précise LAR.