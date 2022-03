Aux Etats-Unis – Un avion transportant Trump a fait un atterrissage d'urgence

Aux États-Unis : Un avion transportant Trump a fait un atterrissage d'urgence

Un avion transportant Donald Trump a dû atterrir en urgence, le week-end dernier à la Nouvelle-Orléans, après qu'un de ses moteurs est tombé en panne.

Selon le quotidien américain, Donald Trump voyageait avec des conseillers et des policiers chargés de sa protection. Quelques heures plus tard, le milliardaire républicain est monté à bord d'un autre avion qui l'a ramené chez lui. Plus d'un an après sa défaite à la présidentielle de 2020, Donald Trump, 75 ans, règne toujours en maître sur le parti républicain. Il laisse régulièrement entrevoir sa volonté de briguer un second mandat en 2024.