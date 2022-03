Pendant la pandémie – «Un bain de sang jamais vu» aux Etats-Unis

Pendant la pandémie : «Un bain de sang jamais vu» aux États-Unis

Depuis le début de la pandémie, les États-Unis connaissent une hausse sans précédent de la criminalité. Voici quelques chiffres clés.

59 homicides par jour

Une moitié de victimes noires

Six fois plus qu'en Europe

Memphis et son triste record

Chicago, la troisième plus grosse ville du pays, a enregistré le plus grand nombre d'homicides, soit 836, en 2021. Mais c'est Memphis dans le Tennessee qui détient le triste record par habitant avec 2 352 homicides pour 100 000 personnes.

43 millions d'armes vendues en deux ans

Aux États-Unis, plus de trois quart des homicides sont commis avec des armes à feu, et le nombre de pistolets, revolvers et autres fusils s'est récemment envolé. Plus de 23 millions d'armes ont été vendues en 2020, un record, et près de 20 millions en 2021, selon des données compilées par le site Small Arms Analytics.