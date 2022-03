Un baiser homo dans le clip de Doherty

Le clip du single du premier album solo du chanteur fait déjà beaucoup de bruit. Il montre le baiser torride de deux inconnus en gros plan durant de longues secondes.

Le morceau s’intitule «Last Of The English Roses» et est extrait de «Grace/Wastelands», le premier opus solo du leader des Babyshambles.