Un Bal de la Rose sous le signe du rock'n'roll

Le traditionnel Bal de la Rose

de Monaco, présidé par le prince Albert II, s’est offert samedi soir le frisson d’une ambiance rock'n'roll.

Le légendaire Chuck Berry a endiablé la piste de danse, assénant de riffs de guitare les convives de cette fête annuelle. Après avoir revisité les excentricités de la Movida madrilène l’an dernier, la première soirée mondaine de la saison monégasque a opté pour un débraillé rock savamment travaillé. Le prince Albert II entouré de sa nouvelle amie, Charlène Wittstock, de la princesse Caroline et des enfants de cette dernière, Pierre et Charlotte Casiraghi, ont pris place dans la salle des Étoiles d’un Sporting Monte-Carlo métamorphosé pour l'occasion.

Murs de béton en trompe-l’œil, bâches en plastique maculées de peinture et semées d’immenses enseignes lumineuses, rideau de scène peint façon taule rouillée, nappes en jean et serviettes en bandana: les quelque 750 invités de la soirée ont été accueillis dans une ambiance «garage» détonnant avec leurs costumes et robes de soirée.