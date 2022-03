Tragédie en Grande-Bretagne : Un bambin retrouvé momifié chez lui

Une Britannique de 43 ans a bel et bien laissé mourir de faim son fils de quatre ans. Le corps de l'enfant a été retrouvé deux ans après le décès, dans la chambre maternelle.

Une mère de huit enfants a été reconnue coupable jeudi au Royaume-Uni d'avoir laissé mourir de faim son fils de quatre ans, dont le corps momifié avait été retrouvé dans la maison familiale, deux ans après le décès. Le corps de H., momifié, mais en état de putréfaction et grouillant d'insectes, a été retrouvé dans un lit pliant dans la chambre de la mère de famille, Amanda, aujourd'hui âgée de 43 ans.

«Il s'agit d'une affaire absolument tragique» dans laquelle le corps du petit H., «qui montrait des signes de malnutrition extrême, a été découvert dans la maison familiale de Bradford (nord de l'Angleterre), où régnait une misère des plus consternantes», a déclaré Malcom Taylor, représentant le parquet. Les photos de l'intérieur de la maison familiale rendues publiques jeudi montrent des amas d'immondices de plusieurs mètres de haut.

Alcoolisme chronique

Le petit corps a été découvert par la police le 21 septembre 2011, alors que sa mort remontait au 15 décembre 2009. Il portait un body destiné à un enfant âgé de six à neuf mois. «Imaginer la souffrance endurée par H. brise le cœur», a ajouté Malcom Taylor. Selon le procureur, la mère a négligé son fils en raison de son alcoolisme chronique. Amanda a nié avoir tué H., qui vivait avec cinq de ses frères et sœurs. Elle a affirmé devant le tribunal de Bradford qu'elle avait du mal à nourrir son fils et qu'il était mort subitement. Elle a assuré ne pas avoir demandé d'aide auprès d'un médecin, estimant que son fils traversait simplement une mauvaise phase.