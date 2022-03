Retraite dorée : Un banquier simule un suicide et refait sa vie

Un Américain a détourné des millions de dollars puis s'est fait passer pour mort, afin de profiter tranquillement de son pactole. Il a été arrêté mardi.

Aubrey Lee Price en 2012 avant qu'il ne se fasse passer pour mort (à gauche), et après son arrestation, mardi. (Photo: DR)

Il s'appelle Aubrey Lee Price, a 47 ans et vient de Georgie. En 2012, alors qu'il est impliqué dans une affaire de fraude et de détournement de plus de 20 millions de dollars, ce banquier disparaît soudainement de la circulation. Mais le petit malin prend soin de mettre en place un stratagème pour le moins original: il laisse une lettre désespérée à ses proches, invoquant ses «erreurs financières horribles». Il écrit vouloir sauter d'un bateau. «Ce serait mieux pour moi de quitter ce monde», conclut-il. Le quadragénaire avait justement été aperçu pour la dernière fois en train d'embarquer à bord d'un ferry à Key West, en Floride (cf. vidéo ci-dessus).