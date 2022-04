Météo au Luxembourg : Un beau temps printanier prévu jusqu'à ce week-end

LUXEMBOURG – La météo au Grand-Duché sera au mieux jusqu'à la fin de la semaine. Le retour de la pluie n'est pas attendu avant samedi.

La neige du premier avril est désormais bien loin. Un beau temps printanier est annoncé par MeteoLux jusqu'à ce week-end. À partir de ce mardi midi, il y aura quelques cumulus avec des températures maximales comprises entre 17 et 19 degrés. La nuit de mardi à mercredi restera légèrement nuageuse et sèche avec des températures comprises entre deux et quatre degrés.