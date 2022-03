Un bébé d’une autre couleur pour Brad et Angelina

Le couple le plus célèbre d’Hollywood veut agrandir sa petite famille et adopter en Amérique latine mais la tâche s’avère ardue.

Les jumeaux Knox et Vivienne à peine nés que que le couple pense déjà à adopter.

D'après l'actrice, «en Amérique Latine, c'est très compliqué. Comme Brad et moi ne sommes pas mariés, je suis officiellement une mère célibataire, et avec ce statut, beaucoup de pays ne m'autorisent pas l'adoption. C'est encore pire pour Brad: en tant que père célibataire, c'est presque tous les pays qui lui sont fermés. En plus, certains Etats refusent l'adoption si vous avez déjà un enfant du même sexe à la maison!»